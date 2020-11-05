В Украине ожидают более 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом уже в пятницу. Это следует из динамики заболеваемости COVID.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ток-шоу «Право на владу» на канале «1+1».

— Завтра будет больше 10 тысяч заболевших за сутки, исходя из той динамики, которая есть, —отметил Максим Степанов.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 9850 человек, зафиксировано 193 летальных случая, 8378 пациентов выздоровели.

Министр здравоохранения Максим Степанов ранее заявил, что ситуация с COVID-19 в Украине близка к катастрофической и призвал каждого нести личную ответственность за распространение коронавирусной болезни.