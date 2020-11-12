Ряд мэров украинских городов выступили против выполнения решения Кабинета министров Украины о введении по всей стране «карантина выходного дня». Однако, в Министерстве внутренних дел Украины заявили: полиция будет привлекать к ответственности всех нарушителей установленных правительством противоэпидемических правил.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на спикера МВД Артема Шевченко.

— Заявления мэров под ответственность не подпадают, но подпадают действия. Если после этих заявлений будут действия различных субъектов, подпадающих под ответственность, будет ответственность. А говорить можно разное, — Артем Шевченко.

По его словам, в ситуации несоблюдения карантинных ограничений, которые должны действовать по всей стране в выходные, полиция будет привлекать нарушителей к ответственности, предусмотренной действующим законодательством.

На данный момент ответственность за нарушение правил карантина предусмотрена статьей 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях: штраф от 17 до 34 тысяч гривен; для должностных лиц — от 34 до 170 тысяч гривен.

Кроме того, на днях Верховная Рада ввела штрафы за неношение масок, прикрывающих рот и нос, в общественных местах. Принятый законопроект вносит дополнение в статью 44-3 Кодекса об административных правонарушениях.

Оно предусматривает, что пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, влечет наложение штрафа от 10 до 15 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть от 170 до 255 грн.

Ранее сообщалось, что мэр Николаева Александр Сенкевич выступил против карантина «выходного дня» и обратился к главе государственной комиссии ТЭБ и ЧС Денису Шмыгалю, а также к главе Николаевской ОГА Александру Стаднику с просьбой не вводить его в Украине.

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, заболевший коронавирусом, также выступает против введения карантина выходного дня.

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что Львов отказывается выполнять карантин выходного дня. Львовский городской совет готовит иск в суд на решение Кабмина о карантине выходного дня.