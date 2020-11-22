Работники «Седьмого километра» перекрыли движение по Овидиопольской трассе в знак протеста из-за карантина выходного дня. В связи с этим возникли пробки и перепалки с водителями.

Об этом сообщает Думская.

Работники рынка требуют, чтобы к ним немедленно приехали мэр Одессы и председатель областной государственной администрации.

— Продуктовые супермаркеты давно уже торгуют в том числе промтоварами и спокойно работают, а у нас тут на свежем воздухе, оказывается, коронавируса больше, чем у них, и нам работать нельзя, — говорится в сообщении.

Работники рынка заявляют, что не планируют расходиться, пока их требования не будут удовлетворены. Они также говорят о бессрочной голодовке.

Полиция разворачивает транспорт еще на мосту, чтобы водители не контактировали с протестующими. На место прибыл директор департамента экономической политики и стратегического планирования Одесской ОГА Дмитрий Радулов. Он предложил встретиться во вторник в администрации, однако протестующие отказались.

Стоит отметить, что конфликт обострился после того, как утром на территорию рынка приехали пять автобусов с полицией, чтобы проверить, как там соблюдают карантин выходного дня. Большинство приехавших работников все же уехали по домам.

Напомним, 11 ноября Кабинет Министров Украины принял решение о введении на всей территории страны карантина выходного дня.

В тот же день в Николаеве прошел мирный митинг работников заведений общественного питания в рамках всеукраинской акции протеста против ограничений работы в рамках карантина «выходного дня».

Позже против карантина выходного дня выступил и мэр Николаева Александр Сенкевич, который обратился к премьер-министру с просьбой пересмотреть «карантин выходного дня».

Однако Верховная Рада Украины не поддержала постановление, согласно которому правительству могли рекомендовать смягчить карантин выходного дня.