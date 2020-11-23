По сравнению с позапрошлой неделей на прошлой неделе коронавирусной болезнью COVID-19 в Украине заболели на 13,8 тысячи больше людей, а в больницы попали на 944 больных больше.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 23 ноября.

— За прошедшую неделю мы получили подтвержденных случаев COVID-19 вполне по стране ровно 90 тысяч случаев. Это почти на 14 тысяч больше, чем за позапрошлую неделю, когда было 76 тысяч 221 случай. Также у нас увеличилось количество людей, которые были госпитализированы и стали пациентами в наших больницах. За прошедшую неделю были госпитализированы 10 тысяч 597 человек против 9 тысяч 653 человека, которые были госпитализированы на позапрошлой неделе, — заявил Максим Степанов.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 22 ноября, коронавирусное заболевание подтвердили еще у 10 тысяч 945 человек. Также известно, что вчера 4 тысячи 143 пациента выздоровели, а 124 — умерли от осложнений.

Также напомним, что в Украине заполненность больниц для больных коронавирусом составляет 52%.