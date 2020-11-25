Одна из самых больших школ Врадиевского района Николаевской области может закрыться из-за проблем с пожарной безопасностью. Руководство учреждения получило судебное предписание о приостановке учебного процесса.

Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

500 детей могут лишиться возможности получать образование, а их родители угрожают радикальными действиями. В декабре прошлого года инспекторы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям осуществили ряд проверок по поводу соблюдения школами Врадиевки правил пожарной безопасности.

Предписание на устранение недостатков получила и школа № 1, из 17 проблем удалось решить 15. С двумя пунктами администрация учреждения не может справиться самостоятельно.

— Это обработка древесины противопожарными средствами и установка противопожарной сигнализации. На это нужны очень большие деньги и деньгами сама школа не распоряжается, — рассказала директор Людмила Сиряк.

О необходимости выделения средств на эти потребности представители районной власти были предупреждены еще в июне. Прошло почти пять месяцев, а денег до сих пор нет.

— Сегодня очень сложная ситуация. Средств самостоятельно установить эту пожарную сигнализацию у нас нет. Если нам помогут хотя бы выделить 3 миллиона, то мы обеспечим безопасность наших детей, установим автоматическую систему сигнализации, обработаем наш чердак, деревянные конструкции, — отметила начальница отдела образования Врадиевской РГА Наталья Кушнир.

По просьбе директора школы исполнительная служба отсрочила исполнение предписания на 10 дней. Родители предупреждают — если школа закроет двери для их детей, пойдут на радикальные действия.

Напомним, врио. министра образования и науки Сергей Шкарлет поблагодарил работников образования за работу в условиях пандемии коронавируса и призвал организовать учебный процесс так, чтобы не перегружать учеников.