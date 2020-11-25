25 ноября к Всемирной акции «16 дней против насилия» присоединилась воинская часть 3039 Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщают в воинской части.

Отмечается, что в последние годы оранжевый цвет является одним из официальных цветов кампании UNiTE и используется как символ будущего, свободного от насилия в отношении женщин и девушек.

— Акция «16 дней против насилия» — это еще один способ обратить внимание на роль женщины в секторе безопасности. С этой целью мы проведем ряд мероприятий в воинской части 3039, которые будут направлены на изменение стереотипного подхода к роли женщин и мужчин в обществе, содействие расширению участия женщин в развитии мира и миростроительстве, — отметил старший лейтенант Павел Полинец.

Военнослужащие решили запустить флешмоб — «Нет насилию в отношении женщин».

«Предлагаем в этот день, а также в течение всей акции «16 дней против насилия» выкладывать в соцсети фото с надписью «Нет насилию в отношении женщин» на оранжевом фоне чтобы еще раз призвать человечество обратить внимание на эту проблему и начать борьбу с этим позорным явлением», — говорится в сообщении.

Напомним, что в Николаеве в воинской части 3039 Национальной гвардии Украины ко Всемирному дню детей открылась фотовыставка, посвященная детям с особыми потребностями.