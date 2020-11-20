В пятницу, 20 ноября, в Николаеве в воинской части 3039 Национальной гвардии Украины ко Всемирному дню детей открылась фотовыставка, посвященная детям с особыми потребностями.

Об этом сообщают в воинской части.

Так, недавно военнослужащие приняли участие в социальном фотопроекте «Храбрые сердца», которыми занимается благотворительный фонд «Доброта и доверие». Были отобраны лучшие фотографии, которые сейчас экспонируются в воинской части.

«Эта выставка — еще один повод вспомнить, что мы все родом из детства. Наверное, нет ни одного взрослого, который хотя бы раз в жизни не мечтал вернуться в беззаботную и веселую страну детства. Но не для всех эта пора такая уж и беззаботна. Для юных фотомоделей, к сожалению, каждый день их жизни — это большая работа над собой на пути к выздоровлению. Наши маленькие фотомодели стали нашими вдохновителями. Их вера и сила духа побудила каждого посетителя выставки быть таким же сильными и уверенно преодолевать жизненные трудности», — отметили нацгвардейцы.

Ранее к гвардейцам воинской части 3039 Нацгвардии Украины обратились родители и благотворительный фонд «Защиты Отечества» с просьбой о помощи в сдаче крови и ее компонентов для тяжелобольных детей, находящихся в детском онкологическом отделении областной больницы.