Жена водителя Mitsubishi Евгения Буряка, пострадавшего в ДТП на проспекте Героев Украины 11 ноября, заявила о том, что ее мужа выписали из больницы в тяжелом состоянии. По ее мнению, это сделали, чтобы замять дело.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Настя Буряк (@buriaknastia)

Напомним, что 11 ноября, в результате ДТП водитель BMW столкнулся с Mitsubishi, после чего сбежал с места происшествия. По информации издания «Новости-N», судя по найденным в авто документам, BMW принадлежит депутату Николаевского областного совета Владиславу Белаве.

— На данный момент Женю выпхали домой, да-да, выпхали в тяжёлом состоянии... Он температурит, от лежания происходит застой всего организма, начиная от лёгких и заканчивая органами малого таза, инфекция блуждает по всему организму, и мы должны со всем этим бороться в домашних условиях..., — написала она.

Анастасия Буряк отметила, что из-за эпидемии коронавируса и ограничений с ней связанных, ее мужу не могут оказать необходимую помощь.

— За всю неделю мы еле-еле дождались визита семейного врача, но толку от этого мало... На понедельник заказала на дом лабораторные исследования в частном порядке, так как мы живём во время пандемии, и таких услуг нам на данный момент государство не может предоставить, так как и консультации узких специалистов та же проблема. Со слов врача, я должна куда-то бежать и кого-то умолять к нам прийти, и не факт, что кто-то согласится, и неизвестно сколько нам это будет стоить... Но блин почему я должна этим заниматься??? Почему ему максимально не оказали помощь в лечебном учреждении? Да, согласна в травматологии нам уже, как они сказали, делать нечего. Нам собрали кости, закрепили аппарат, всё, лежим и ждём, пока срастется... Но, а как же другие проблемы??? — пишет женщина.

По ее мнению, Евгения отправили домой, чтобы шумиха вокруг дела затихла. Она обратилась к николаевцам за помощью.

— Вывод один: нас убрали подальше с глаз, меньше видят, тише дело... Я прошу вас всех репоста, не дайте затихнуть нашему делу, пусть наши обидчики знают и слышат о том, что сейчас происходит... Вы ранее много нам помогали, материально, морально, физически и сейчас не оставьте одних!

Ранее друзья и родственники Евгения Буряка, пострадавшего в ДТП на проспекте Героев Украины 11 ноября, попросили помочь в лечении мужчины. Они также просят очевидцев аварии связаться с ними.