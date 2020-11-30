В Николаевской области будут судить руководителя структурного подразделения Николаевской дирекции АО «Укрпочта», которая украла 75 тысяч гривен при выплате субсидий.
Об этом сообщается на сайте прокуратуры Николаевской области.
Как сообщили в прокуратуре, работница «Укрпочты» с декабря 2018 года по февраль 2019 года вносила ложную информацию в документы по выплате субсидий за отопительный сезон 65 жителям Казанковского района.
По результатам досудебного расследования прокуратура направила в суд обвинительный акт.
Напомним, что в Ровенской области правоохранители разоблачили 37-летнюю местную жительницу в присвоении денег клиентов банка.
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В Николаевской области будут судить руководителя структурного подразделения Николаевской дирекции АО «Укрпочта», которая украла 75 тысяч гривен при выплате субсидий.
Об этом сообщается на сайте прокуратуры Николаевской области.
Как сообщили в прокуратуре, работница «Укрпочты» с декабря 2018 года по февраль 2019 года вносила ложную информацию в документы по выплате субсидий за отопительный сезон 65 жителям Казанковского района.
По результатам досудебного расследования прокуратура направила в суд обвинительный акт.
Напомним, что в Ровенской области правоохранители разоблачили 37-летнюю местную жительницу в присвоении денег клиентов банка.