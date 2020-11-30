В Николаевской области будут судить руководителя структурного подразделения Николаевской дирекции АО «Укрпочта», которая украла 75 тысяч гривен при выплате субсидий.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Николаевской области.

Как сообщили в прокуратуре, работница «Укрпочты» с декабря 2018 года по февраль 2019 года вносила ложную информацию в документы по выплате субсидий за отопительный сезон 65 жителям Казанковского района.

По результатам досудебного расследования прокуратура направила в суд обвинительный акт.

Напомним, что в Ровенской области правоохранители разоблачили 37-летнюю местную жительницу в присвоении денег клиентов банка.