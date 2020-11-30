Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о расширении комендантского часа в стране в связи с пандемией коронавируса. Теперь он будет действовать и в будние дни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкие СМИ.
Комендантский час будет действовать ежедневно с 21:00 до 5:00.
Кроме того, в Турции будут запрещены прогулки с 21:00 пятницы до 5:00 понедельника.
Напомним, народный депутат из фракции «Слуга народа» Александр Дубинский сообщил, что правительство планирует ввести полный локдаун с 24 декабря по 15 января.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров рассматривает жесткий карантин на новогодние и рождественские праздники.
Также министр культуры Александр Ткаченко предлагает запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о расширении комендантского часа в стране в связи с пандемией коронавируса. Теперь он будет действовать и в будние дни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкие СМИ.
Комендантский час будет действовать ежедневно с 21:00 до 5:00.
Кроме того, в Турции будут запрещены прогулки с 21:00 пятницы до 5:00 понедельника.
Напомним, народный депутат из фракции «Слуга народа» Александр Дубинский сообщил, что правительство планирует ввести полный локдаун с 24 декабря по 15 января.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров рассматривает жесткий карантин на новогодние и рождественские праздники.
Также министр культуры Александр Ткаченко предлагает запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.