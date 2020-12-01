Министерство здравоохранения не выносит вопрос локдауна в Украине не заседание Кабинета министров 2 декабря. Соответственно, в ближайшие дни официального решения еще не будет.

Об этом в эфире «Украина 24» заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, не стоит ждать решения о локдауне уже завтра, 2 декабря.

— Мы такое предложение на заседание правительства не выносили... Что касается завтра, то (предложения, — прим.) не касаются карантинных ограничений. Там есть постановления о выделении средств лабораторным центрам, — отметил Максим Степанов.

Он также добавил, что проект решения о локдауне еще даже не готовили, а также подчеркнул, что о нем сообщат предварительно за 7-10 дней.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что локдаун в Украине будет 100%. На сегодня обсуждают, когда его вводить: в декабре или со 2 января.

Отметим, что в Украине на утро 1 декабря зафиксировано уже 745 тысяч случаев коронавируса COVID-19, прирост за сутки — больше 12 тысяч, рост с началом новой недели.