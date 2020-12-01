Министерство здравоохранения не выносит вопрос локдауна в Украине не заседание Кабинета министров 2 декабря. Соответственно, в ближайшие дни официального решения еще не будет.
Об этом в эфире «Украина 24» заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, не стоит ждать решения о локдауне уже завтра, 2 декабря.
— Мы такое предложение на заседание правительства не выносили... Что касается завтра, то (предложения, — прим.) не касаются карантинных ограничений. Там есть постановления о выделении средств лабораторным центрам, — отметил Максим Степанов.
Он также добавил, что проект решения о локдауне еще даже не готовили, а также подчеркнул, что о нем сообщат предварительно за 7-10 дней.
Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что локдаун в Украине будет 100%. На сегодня обсуждают, когда его вводить: в декабре или со 2 января.
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Министерство здравоохранения не выносит вопрос локдауна в Украине не заседание Кабинета министров 2 декабря. Соответственно, в ближайшие дни официального решения еще не будет.
Об этом в эфире «Украина 24» заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, не стоит ждать решения о локдауне уже завтра, 2 декабря.
— Мы такое предложение на заседание правительства не выносили... Что касается завтра, то (предложения, — прим.) не касаются карантинных ограничений. Там есть постановления о выделении средств лабораторным центрам, — отметил Максим Степанов.
Он также добавил, что проект решения о локдауне еще даже не готовили, а также подчеркнул, что о нем сообщат предварительно за 7-10 дней.
Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что локдаун в Украине будет 100%. На сегодня обсуждают, когда его вводить: в декабре или со 2 января.
Отметим, что в Украине на утро 1 декабря зафиксировано уже 745 тысяч случаев коронавируса COVID-19, прирост за сутки — больше 12 тысяч, рост с началом новой недели.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковідаСтанислав Мартиросов
|
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|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа