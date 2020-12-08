Оксфордский университет и компания AstraZeneca опубликовали результаты последнего этапа испытания. Испытания показали, что вакцина AstraZeneca в среднем эффективна в 70% случаев коронавируса.

Результаты испытания были опубликованы в научном журнале Lancet, пишет РБК-Украина.

Разработчики сообщают, что вакцина может быть эффективной на 62%, если пациент получает две полные дозы препарата. Если пациент сначала получит половину, а затем полную дозу вакцины, то препарат эффективен на 90%.

Оксфордский университет и AstraZeneca стали первыми разработчиками, которые опубликовали результаты последнего этапа клинических испытаний вакцины от коронавируса.