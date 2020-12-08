Оксфордский университет и компания AstraZeneca опубликовали результаты последнего этапа испытания. Испытания показали, что вакцина AstraZeneca в среднем эффективна в 70% случаев коронавируса.
Результаты испытания были опубликованы в научном журнале Lancet, пишет РБК-Украина.
Разработчики сообщают, что вакцина может быть эффективной на 62%, если пациент получает две полные дозы препарата. Если пациент сначала получит половину, а затем полную дозу вакцины, то препарат эффективен на 90%.
Оксфордский университет и AstraZeneca стали первыми разработчиками, которые опубликовали результаты последнего этапа клинических испытаний вакцины от коронавируса.
Напомним, российский фонд прямых инвестиций и Центр имени Гамалеи заявил о готовности начать производство вакцины от коронавируса «Спутник V» в Украине.
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Оксфордский университет и компания AstraZeneca опубликовали результаты последнего этапа испытания. Испытания показали, что вакцина AstraZeneca в среднем эффективна в 70% случаев коронавируса.
Результаты испытания были опубликованы в научном журнале Lancet, пишет РБК-Украина.
Разработчики сообщают, что вакцина может быть эффективной на 62%, если пациент получает две полные дозы препарата. Если пациент сначала получит половину, а затем полную дозу вакцины, то препарат эффективен на 90%.
Оксфордский университет и AstraZeneca стали первыми разработчиками, которые опубликовали результаты последнего этапа клинических испытаний вакцины от коронавируса.
Напомним, российский фонд прямых инвестиций и Центр имени Гамалеи заявил о готовности начать производство вакцины от коронавируса «Спутник V» в Украине.