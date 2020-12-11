Одесский городской голова Геннадий Труханов 11 декабря бфл госпитализирован в городскую инфекционную больницу с диагнозом COVID-19.

Об этом сам Геннадий Труханов написал на своей странице в Facebook.

— Сегодня госпитализирован в инфекционную больницу. Ситуация под контролем, за что огромная благодарность нашим врачам и медперсоналу. Ещё раз напоминаю о необходимости носить защитные маски, придерживаться социальной дистанции, соблюдать все карантинные меры. На сегодняшний день это главное оружие в борьбе с коронавирусом, — отметил мэр Одессы.