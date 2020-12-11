11 ноября состоялось дистанционное заседание комиссии по повторному специальному расследованию факта смерти семейного врача Галины Колянчиковой от COVID-19. Гоструд решил, что данный случай все-таки связан с работой медика.

Об этом сообщает Управление Гоструда в Николаевской области.

Ранее сообщалось, что в Николаеве 65-летняя семейный врач Галина Колянчикова умерла от коронавируса COVID-19, однако ее родным отказали в выплате компенсации, мотивируя это тем, что заболевание не было связано с профессиональной деятельностью. Галина Колянчикова имела сахарный диабет и ей запретили принимать коронавирусных больных.

По результатам повторного заседания было принято решение о том, что данный случай заболевания связан с условиями труда потерпевшей.

«Решение принято большинством голосов повторной специальной комиссии. При рассмотрении дела были учтены материалы предварительного специального расследования и новые дополнительные материалы, в том числе по установлению источника инфицирования», — говорится в сообщении.