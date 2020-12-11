11 ноября состоялось дистанционное заседание комиссии по повторному специальному расследованию факта смерти семейного врача Галины Колянчиковой от COVID-19. Гоструд решил, что данный случай все-таки связан с работой медика.
Об этом сообщает Управление Гоструда в Николаевской области.
Ранее сообщалось, что в Николаеве 65-летняя семейный врач Галина Колянчикова умерла от коронавируса COVID-19, однако ее родным отказали в выплате компенсации, мотивируя это тем, что заболевание не было связано с профессиональной деятельностью. Галина Колянчикова имела сахарный диабет и ей запретили принимать коронавирусных больных.
По результатам повторного заседания было принято решение о том, что данный случай заболевания связан с условиями труда потерпевшей.
«Решение принято большинством голосов повторной специальной комиссии. При рассмотрении дела были учтены материалы предварительного специального расследования и новые дополнительные материалы, в том числе по установлению источника инфицирования», — говорится в сообщении.
Напомним, в Днепре из-за коронавируса умер главный врач городской детской клинической больницы № 6, которая является одной из госпитальных баз для больных COVID-19 в регионе.
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11 ноября состоялось дистанционное заседание комиссии по повторному специальному расследованию факта смерти семейного врача Галины Колянчиковой от COVID-19. Гоструд решил, что данный случай все-таки связан с работой медика.
Об этом сообщает Управление Гоструда в Николаевской области.
Ранее сообщалось, что в Николаеве 65-летняя семейный врач Галина Колянчикова умерла от коронавируса COVID-19, однако ее родным отказали в выплате компенсации, мотивируя это тем, что заболевание не было связано с профессиональной деятельностью. Галина Колянчикова имела сахарный диабет и ей запретили принимать коронавирусных больных.
По результатам повторного заседания было принято решение о том, что данный случай заболевания связан с условиями труда потерпевшей.
«Решение принято большинством голосов повторной специальной комиссии. При рассмотрении дела были учтены материалы предварительного специального расследования и новые дополнительные материалы, в том числе по установлению источника инфицирования», — говорится в сообщении.
Напомним, в Днепре из-за коронавируса умер главный врач городской детской клинической больницы № 6, которая является одной из госпитальных баз для больных COVID-19 в регионе.