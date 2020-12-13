В Николаеве состоялась торжественная церемония зажжения меноры - ханукального светильника. На днях еврейская община нашего города отмечает Хануку - праздник огня, света и духовной победы, что в этом году проходит с 10 по 18 декабря.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения департамента Николаевского городского головы.

Со словами приветствия к николаевцам, которые собрались на главной улице города, обратился главный раввин Николаева и Николаевской области Шолом Готтлиб.

— Поздравляю с Ханукой - праздником света! Ранее мы зажигали огни на меноре в присутствии большого количества людей, приглашали гостей. В этом году из-за карантина сотни людей вынуждены наблюдать за церемонией онлайн. Наш земляк, духовный лидер еврейского народа Менахем-Мендл Шнеерсон сказал: «В праздник Хануки надо внимательно смотреть на ханукальные свечи и понимать, какую историю они нам рассказывают». В этот замечательный день желаю всем добра, сил и энергии. Пусть свет Хануки будет всегда с вами и наполняет ваши жизни счастьем, - сказал Шолом Готтлиб.

Как и каждый год, присоединился к поздравлениям Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

— Дорогие друзья! Скоро исполнится 20 лет, как в Николаеве, на главной улице города загораются ханукальные свечи. Ханука собирает много друзей и показывает всему миру, что Николаев - многонациональный, мультикультурный, гостеприимный город. Мы помним, как важно поддерживать друг друга и беречь мир и покой на родной земле. Крепкого всем здоровья и света в ваших жизнях!, - сказал Александр Сенкевич.

Ранее мэр Александр Сенкевич рассказал, что массовых мероприятий в связи с эпидемией коронавируса проводиться не будет. Однако на площади Соборной установят новогоднюю атрибутику и фудкорты.