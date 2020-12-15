Министерство образования и науки рекомендует школам продлить каникулы на время карантина, который будет действовать в Украине с 8 по 24 января.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В министерстве заявили, что руководителям местных департаментов образования уже направили соответствующие письма.

В ведомстве объяснили, что в период действия локдауна ученикам запрещается посещать школы любой формы собственности, поэтому заведения могут объявить каникулы на этот период.

Напомним, что Кабинет министров ввел локдаун в Украине с 8 до 24 января включительно. Работать будут продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы, гостиницы, учреждения реабилитации, заправки. Закроют преимущественно развлекательную сферу, бары и ТРЦ. При этом, в Министерстве здравоохранения рассчитывает, что январский локдаун уменьшит количество новых больных коронавирусом на 40—50%.

Кроме того, Кабинет министров с 19 декабря на всей территории Украины ввел новые карантинные ограничения, касающиеся проведения различных мероприятий, а также работы ресторанов и кафе.