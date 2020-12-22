Власти Греции запретили в рождественский сезон традиционное колядование, чтобы предотвратить распространение коронавируса в стране. Для богослужений в церквях также ввели ограничения.

Об этом заявил заместитель министра гражданской защиты Греции Никос Хардалиас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на греческие СМИ.

Церквям будет разрешено принимать прихожан только на Рождество, Новый год и Крещение. Также будет ограничено количество лиц, которые могут находиться внутри, в зависимости от размера церкви: 25 в маленьких и 50 — в больших соборах.

Полиция будет проводить усиленные проверки, чтобы обеспечить соблюдение противоэпидемических мер в период рождественско-новогодних праздников.

Ранее сообщалось, что правительство Ирландии введет более строгие меры по борьбе с коронавирусом накануне Рождества. Ограничения будут действовать с 24 декабря до 12 января.