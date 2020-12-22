Власти Греции запретили в рождественский сезон традиционное колядование, чтобы предотвратить распространение коронавируса в стране. Для богослужений в церквях также ввели ограничения.
Об этом заявил заместитель министра гражданской защиты Греции Никос Хардалиас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на греческие СМИ.
Церквям будет разрешено принимать прихожан только на Рождество, Новый год и Крещение. Также будет ограничено количество лиц, которые могут находиться внутри, в зависимости от размера церкви: 25 в маленьких и 50 — в больших соборах.
Полиция будет проводить усиленные проверки, чтобы обеспечить соблюдение противоэпидемических мер в период рождественско-новогодних праздников.
Ранее сообщалось, что правительство Ирландии введет более строгие меры по борьбе с коронавирусом накануне Рождества. Ограничения будут действовать с 24 декабря до 12 января.
Напомним, в турецких отелях запретили проведение развлекательных программ в Новый год. Речь идет о мероприятиях с ведущими и музыкой.
|
Перші – не завжди найкращіСтанислав Мартиросов
|
Чим запам’ятався 2020 рік у миколаївських ЗМІ: коронавірус та вибориКатерина Середа
|
Піклування про дітей наших героїв - наш обов'язокИлья Шполянский
Власти Греции запретили в рождественский сезон традиционное колядование, чтобы предотвратить распространение коронавируса в стране. Для богослужений в церквях также ввели ограничения.
Об этом заявил заместитель министра гражданской защиты Греции Никос Хардалиас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на греческие СМИ.
Церквям будет разрешено принимать прихожан только на Рождество, Новый год и Крещение. Также будет ограничено количество лиц, которые могут находиться внутри, в зависимости от размера церкви: 25 в маленьких и 50 — в больших соборах.
Полиция будет проводить усиленные проверки, чтобы обеспечить соблюдение противоэпидемических мер в период рождественско-новогодних праздников.
Ранее сообщалось, что правительство Ирландии введет более строгие меры по борьбе с коронавирусом накануне Рождества. Ограничения будут действовать с 24 декабря до 12 января.
Напомним, в турецких отелях запретили проведение развлекательных программ в Новый год. Речь идет о мероприятиях с ведущими и музыкой.