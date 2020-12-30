Заводский районный суд Николаева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога подозреваемому в хранении наркотиков в арендованной квартире.

Такое решение было принято во вторник, 29 декабря, сообщается на странице Николаевской областной прокуратуры в Facebook.

Как известно, 27 декабря жительница Николаева сообщила полиции, что в квартире, которую она сдает в аренду, нашла наркотики и средства для их фасовки. Патрульные задержали мужчину, проживавшего там, и передали следователям.

В ходе обыска по адресу места жительства подозреваемого обнаружили и изъяли 321 полимерный сверток с изоляционной ленты с кристаллическим веществом и веществом растительного происхождения; 7 зип-пакетов с кристаллическим веществом, а также один зип-пакет и пластиковую емкость с веществом растительного происхождения со специфическим запахом конопли, фасовочные материалы для наркотических веществ, широкий столовая посуда из наслоением порошкообразного вещества белого цвета, пластиковые емкости с остатками прекурсоров, электронные весы .

Следственный судья Заводского райсуда рассмотрел ходатайство следователя, согласованное с процессуальным руководителем Николаевской местной прокуратуры № 1, и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 500 тысяч гривен 24-летнему жителю Новоодесского района, который подозревается в незаконном хранении особо опасных наркотических средств и особо опасных психотропных веществ с целью сбыта (часть 2 статьи 307 УК Украины).

Напомним, что в Николаеве патрульные роты ТОР задержали вероятного распространителя «закладок» наркотических веществ.