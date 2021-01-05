5 января медицинские работники Николаевской областной клинической больницы получили заработную плату, которую им не выплатили перед Новым годом.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.

Как сообщалось, задержку выплат руководство больницы объяснило тем, что заведение не получило вовремя средства от НСЗУ, за счет которых и собирались выплатить заработную плату.

— Техническую возможность выплатить людям заработанные средства сегодня мы нашли. К этому приложили усилия и облгосадминистрация, и областной совет. Досадный инцидент исчерпан. В дальнейшем будем следить, чтобы подобных ситуаций не возникало, — прокомментировал замглавы Николаевской облгосадминистрации Игорь Кузьмин.

Ранее глава Николаевского областного совета Анна Замазеева заявила, что 5 января медперсонал КНП «Николаевская областная клиническая больница» получит зарплату за декабрь, также она указала, что вины главного врача в сложившейся ситуации нет.