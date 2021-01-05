5 января медицинские работники Николаевской областной клинической больницы получили заработную плату, которую им не выплатили перед Новым годом.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.
Как сообщалось, задержку выплат руководство больницы объяснило тем, что заведение не получило вовремя средства от НСЗУ, за счет которых и собирались выплатить заработную плату.
— Техническую возможность выплатить людям заработанные средства сегодня мы нашли. К этому приложили усилия и облгосадминистрация, и областной совет. Досадный инцидент исчерпан. В дальнейшем будем следить, чтобы подобных ситуаций не возникало, — прокомментировал замглавы Николаевской облгосадминистрации Игорь Кузьмин.
Ранее глава Николаевского областного совета Анна Замазеева заявила, что 5 января медперсонал КНП «Николаевская областная клиническая больница» получит зарплату за декабрь, также она указала, что вины главного врача в сложившейся ситуации нет.
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5 января медицинские работники Николаевской областной клинической больницы получили заработную плату, которую им не выплатили перед Новым годом.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.
Как сообщалось, задержку выплат руководство больницы объяснило тем, что заведение не получило вовремя средства от НСЗУ, за счет которых и собирались выплатить заработную плату.
— Техническую возможность выплатить людям заработанные средства сегодня мы нашли. К этому приложили усилия и облгосадминистрация, и областной совет. Досадный инцидент исчерпан. В дальнейшем будем следить, чтобы подобных ситуаций не возникало, — прокомментировал замглавы Николаевской облгосадминистрации Игорь Кузьмин.
Ранее глава Николаевского областного совета Анна Замазеева заявила, что 5 января медперсонал КНП «Николаевская областная клиническая больница» получит зарплату за декабрь, также она указала, что вины главного врача в сложившейся ситуации нет.