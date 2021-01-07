С 8 по 24 января Николаевский зоопарк закрыт для посетителей из-за локдауна, поэтому зоосад принял решение проводить онлайн-экскурсии и викторины в Instagram.

Об этом сообщили на странице зоопарка в Facebook.

— Чтобы вы смогли наблюдать за животными нашего зоопарка, узнавать много нового и интересного, не выходя из дома. Все, что вам понадобится - это доступ к интернету. Экскурсии и викторины будут проходить на странице Николаевского зоопарка в социальной сети Instagram, в назначенные дни в 14:00. Ждем вас на нашей онлайн-прогулке, - сказано в сообщении.

C 8 по 25 января 2021 года Николаевский зоопарк будет закрыт для посетителей в связи с усиленными карантинными ограничениями в стране.

Недавно директор зоопарка пожаловался, что его сотрудники получают минимальную зарплату.