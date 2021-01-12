Николаевцы высказали свое мнение о решении Кабинета министров Украины запретить продажу ряда бытовых товаров в период действия очередного всеукраинского карантина.

Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

Напомним, что с 8 января по всей Украине начал действовать жесткий карантин, который продлится 17 дней. В этот период правительство своим решением запретило посещать учебные заведения, кроме дошкольного образования и специальных учреждений; работать кафе, барам, ресторанам и другим заведениям питания, кроме работы на вынос и на доставку; работать кинотеатрам, театрам и другим культурным учреждениям; работать развлекательным заведениям и ТРЦ, кроме работы продуктовых магазинов и аптек в торговых центрах; работать фитнес-залам, бассейнам, продовольственным и непродовольственным рынкам; работать рождественским ярмаркам.

Помимо этого, под запрет на продажу попал перечень бытовых товаров: бытовая химия, канцелярия, детские игрушки, средства контрацепции, одежда (в частности женские колготки и носки). В супермаркетах города полки с данными товарами были опечатаны для продажи.

Мнение николаевцев о данном решении Кабмина разделилось. Часть опрошенных горожан отметило, что это позволит избежать скоплений людей в магазинах и предотвратить рост заболеваемости.

В то же время большая часть опрошенных отмечают, что негативно относятся к этим ограничениям и считают их бессмысленными и нелогичными. Помимо этого, горожане отмечают, что это создает им неудобства, так как они не могут приобрести необходимые им товары.

Напомним, Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что усиленный карантин следует продолжить после 24 января.