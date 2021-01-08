В связи с введением жесткого карантина супермаркеты Николаеве опечатали для продажи бытовые товары.

На период действия локдауна в супермаркетах будут доступны для продажи только продуктовые товары, - пишут НикВести.

В частности, администрации супермаркетов огородили лентами полки с хозяйственным товаром, бельем и канцтоварами. При этом, к каждому стеллажу прикреплен информационный лист, в котором покупателям объясняют, что данные меры были приняты в связи с постановлением Кабмина от 9 декабря 2020 года о введении в Украине жесткого карантина.

Напомним, что с сегодняшнего дня по всей Украине начал действовать жесткий карантин, который продлится 17 дней. Однако, несмотря на локдаун, торговцы рынка «Колос» в Николаеве вышли на работу.