В Николаеве составили список мест для купания на Крещение, которое будут праздновать уже завтра, 19 января.

Об этом сообщается на сайте Николаевского городского совета.

Жители Центрального района Николаева смогут искупаться на малых лестницах Нижней Набережной, на пляже «Стрелка» в парке Победы по проспекту Героев Украины, 2/2 и на лодочной станции «Локомотив» на улице Звёздная, 35.

В Заводском районе можно будет окунуться на берегу около Николаевского яхт-клуба по улице Спортивная, 15, возле спортивной школы «Динамо» на улице Спортивная, 7 и около кафе «Ковбой» по улице Лазурная, 1/7.

В Ингульском районе разрешается купаться в районе Нефтебазы на улице Космонавтов, 1. В Корабельном районе для николаевцев выделили место отдыха «Чайка», между улицами Новостройная и Ольшанцев.

Напомним, что на Крещение на водоёмах Украины будут дежурить почти 2000 спасателей.