Более 200 николаевских полицейских обеспечивают общественный порядок во время Крещения.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Сегодня, 19 января, на территории Николаевской области полицейские следят за безопасностью граждан возле 95 культовых сооружений и в 32 ранее определенных местах для купания николаевцев.

По информации Управления превентивной деятельности Главного управления Национальной полиции в Николаевской области, правопорядок обеспечивают более 230 сотрудников полиции. Вместе с полицейскими несут службу также 80 военнослужащих Национальной гвардии Украины и 55 членов общественных формирований.

Ранее сообщалось, что на Крещение на водоёмах Украины будут дежурить почти 2000 спасателей.