В Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области рассказали, как и при каких обстоятельствах николаевцы могут помочь лебедям, зимующим на водоемах.

Об этом сообщается на сайте ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Спасатели отмечают, что с приходом холодов к ним ежедневно обращаются горожане с просьбой помочь лебедям не замерзнуть. Сотрудники службы спасения призывают николаевцев быть осторожными, так как лебедь может травмировать человека, если подойти к нему слишком близко или попытаться поймать.

— Если у лебедя нет видимых травм, это значит, что он в порядке и сможет пережить мороз. Не подходите близко, не пытайтесь самостоятельно поймать лебедя: это сильная птица, которая может серьезно травмировать человека. Ваши попытки помочь сыграют против лебедя: спасаясь от людей, птицы будут тратить энергию, которая так важна для выживания в условиях холода, – говорится в сообщении.

В ГСЧС также посоветовали начать подкармливать птиц зерном кукурузы или пшеницы, если лед держится больше недели.

По словам директора Николаевского зоопарка Владимира Топчего, спасать лебедя нужно лишь в том случае, если он обездвижен и ему нечего есть. Кроме того, он напомнил, что лебеди подвержены птичьему гриппу.

— Когда на водоемах поселились какие-то птицы, нужно смотреть – если вода не замерзла, то ничего страшного нет. Пока вода есть, птицы и обогреются, и что-то поедят. Если птица сидит на льду, не может двигаться и к ней можно подойти, только тогда можно оказать ей помощь. Если птица не убегает от человека, нужно её взять и занести в помещение. Для птицы страшен голод, а не холод. Ещё нужно помнить, что у нас в области есть птичий грипп, лебеди подвержены этому заболеванию, – прокомментировал Владимир Топчий.

Напомним, в начале января сообщалось, что в Риме сотни птиц погибли в результате массовых новогодних фейерверков.