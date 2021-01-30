По состоянию на 30 января в Николаевской области выявили 85 новых случаев заболевания коронавирусом.
Об этом свидетельствуют данные Николаевской ОГА.
Количетсво подтвержденных случаев по месту жительства:
COVID-19 подтвердился у 1601 (+3) работника учреждений здравоохранения.
за сутки выздоровели — 1069 человек, всего выздоровели — 26 тысяч 797 человек. Умерло всего от последствий COVID-19 — 666 человек, за сутки — 5.
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 29 января, коронавирусную болезнь обнаружили у 4 685 человек. Также 11 317 пациентов выздоровели, а 149 — умерли от осложнений. В больницы попали 1 906 человек.
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По состоянию на 30 января в Николаевской области выявили 85 новых случаев заболевания коронавирусом.
Об этом свидетельствуют данные Николаевской ОГА.
Количетсво подтвержденных случаев по месту жительства:
COVID-19 подтвердился у 1601 (+3) работника учреждений здравоохранения.
за сутки выздоровели — 1069 человек, всего выздоровели — 26 тысяч 797 человек. Умерло всего от последствий COVID-19 — 666 человек, за сутки — 5.
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 29 января, коронавирусную болезнь обнаружили у 4 685 человек. Также 11 317 пациентов выздоровели, а 149 — умерли от осложнений. В больницы попали 1 906 человек.