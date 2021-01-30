По состоянию на 30 января в Николаевской области выявили 85 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные Николаевской ОГА.

Количетсво подтвержденных случаев по месту жительства:

город Николаев - 26002 (31);

город Первомайск - 1298 (+3)

город Южноукраинск - 1328 (+9);

город Вознесенск - 937 (+7)

город Очаков - 648 (+4)

Арбузинский район - 427;

Баштанский район - 569;

Березанский район - 492 (+3)

Братский район - 345;

Березнеговатский район - 233 (+2)

Веселиновский район - 364;

Витовский район - 1426 (1);

Вознесенский район - 327 (+5);

Врадиевский район - 299;

Еланецкий район - 180;

Доманевский район - 309 (+1)

Казанковский район - 428 (+6);

Кривоозерский район - 267 (+1)

Николаевский район - 529 (+1)

Новобугский район - 340 (+5);

Новоодесский район - 821;

Очаковский район - 319 (+3)

Первомайский район - 478;

Снигиревский район - 425 (3).

COVID-19 подтвердился у 1601 (+3) работника учреждений здравоохранения.

за сутки выздоровели — 1069 человек, всего выздоровели — 26 тысяч 797 человек. Умерло всего от последствий COVID-19 — 666 человек, за сутки — 5.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 29 января, коронавирусную болезнь обнаружили у 4 685 человек. Также 11 317 пациентов выздоровели, а 149 — умерли от осложнений. В больницы попали 1 906 человек.