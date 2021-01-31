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За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 3177 человек, зафиксировано 79 летальных случаев, 4126 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро воскресенья, 31 января.
За сутки в Украине выздоровело больше человек, чем заболело. Такая тенденция наблюдается уже больше трех недель.
Всего за все время пандемии в Украине 1 219 455 заболело человек, из них 1 018 784 выздоровели, летальных исходов — 22 707.
Статистика в регионах за сутки:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 3177 человек, зафиксировано 79 летальных случаев, 4126 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро воскресенья, 31 января.
За сутки в Украине выздоровело больше человек, чем заболело. Такая тенденция наблюдается уже больше трех недель.
Всего за все время пандемии в Украине 1 219 455 заболело человек, из них 1 018 784 выздоровели, летальных исходов — 22 707.
Статистика в регионах за сутки:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения призвала развитые страны замедлить кампанию по вакцинации, чтобы препарата хватило менее состоятельным странам