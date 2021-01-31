По состоянию на утро 31 января в Николаевской области 147 новых случаев коронавируса и 303 выздоровевших.

Об этом свидетельствуют данные Николаевской облгосадминистрации.

Из всех 38 тысяч 938 подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 26095 (93);

Первомайск — 1298;

Южноукраинск — 1330 (+2);

Вознесенск — 950 (+13);

Очаков — 656 (+8);

Арбузинский район — 427;

Баштанский район — 570 (+1);

Березанский район — 492;

Братский район — 345;

Березнеговатский район — 233;

Веселиновский район — 364;

Витовский район — 1436 (10);

Вознесенский район — 328 (+1);

Врадиевский район — 299;

Еланецкий район — 180;

Доманевский район — 309;

Казанковский район — 428;

Кривоозерский район — 267;

Николаевский район — 531 (+2);

Новобугский район — 344 (+4);

Новоодесский район — 827 (+6);

Очаковский район — 326 (+7);

Первомайский район — 478;

Снигиревский район — 425.

Также всего COVID-19 заболели 1607 (+6 за сутки) работников учреждений здравоохранения.

При этом за сутки выздоровели — 303 человека, всего выздоровели — 26 тысяч 998 человек. Умерло всего от последствий COVID-19 — 671 человек, за сутки — 5.

Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 3177 человек, зафиксировано 79 летальных случаев, 4126 пациентов выздоровели.