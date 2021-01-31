По состоянию на утро 31 января в Николаевской области 147 новых случаев коронавируса и 303 выздоровевших.
Об этом свидетельствуют данные Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 38 тысяч 938 подтвержденных случаев по месту жительства:
Также всего COVID-19 заболели 1607 (+6 за сутки) работников учреждений здравоохранения.
При этом за сутки выздоровели — 303 человека, всего выздоровели — 26 тысяч 998 человек. Умерло всего от последствий COVID-19 — 671 человек, за сутки — 5.
Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 3177 человек, зафиксировано 79 летальных случаев, 4126 пациентов выздоровели.
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По состоянию на утро 31 января в Николаевской области 147 новых случаев коронавируса и 303 выздоровевших.
Об этом свидетельствуют данные Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 38 тысяч 938 подтвержденных случаев по месту жительства:
Также всего COVID-19 заболели 1607 (+6 за сутки) работников учреждений здравоохранения.
При этом за сутки выздоровели — 303 человека, всего выздоровели — 26 тысяч 998 человек. Умерло всего от последствий COVID-19 — 671 человек, за сутки — 5.
Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 3177 человек, зафиксировано 79 летальных случаев, 4126 пациентов выздоровели.