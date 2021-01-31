В Николаеве полицейские разыскивают 12-летнего Артема Добрыню.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Мальчик 31 января примерно в 12:00 вышел из дома по улице Колодезная в Центральном районе и до настоящего времени не вернулся, и его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост примерно 168-170 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в зеленую куртку, темно-синюю шапку, черные замшевые сапоги (угги), черные спортивные штаны.

В полиции просят всех, кто владеет какой-либо информацией сообщить об этом в отделение №1 Центрального отдела полиции по адресу: улица Декабристов, 8 или по телефонам (0512) 53-12-71, 102.

Напомним, в субботу 5 декабря в Николаеве искали мальчика 8-ми лет, который вышел из своей квартиры по адресу Чкалова, 108 и пропал. Спустя час его нашли у бабушки.