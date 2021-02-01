Глава облгосадминистрации Виталий Ким заявил, что вместе с мэром Александром Сенкевичем хочет открыть в Николаеве ситуационный центр — информационную систему, которая объединит данные камер видеонаблюдения, GPS-трекеров в транспорте и авто полиции.

Об этом он сказал в своем видеоблоге, подводя итоги прошлой недели, пишут НикВести.

Губернатор рассказал, что во время командировки посетил Ситуационный центр в Днепре, который работает на базе мэрии, облгосадминистрации и полиции.

— Мы это точно будем делать. Уже это проговорили с мэром города нашим Александром Федоровичем. Это поможет во многих случаях. Первое — безопасность. Они видят перемещение людей, машин, преступников и т.д. Они видят в реальном времени все машины. В нашем случае — снегоочистные машины, транспорт, машины полиции. Это дает возможность оперативно реагировать и выполнять задачи, которые очень важны при чрезвычайных ситуациях, как например недавняя метель. Тогда вопрос времени очень важен и можно реагировать моментально, а не в «ручном режиме» за полчаса-час, как это происходит обычно, — сказал Виталий Ким.

Отметим, что интерактивная система Ситуационного центра в Днепре объединяет датчики на сетях водоканала, распределительных щитках, тяговых подстанциях, лифтах, а также GPS-системы на общественном транспорте, коммунальной технике, машинах скорой помощи. К ней подключены и правоохранительные органы. Все это позволяет видеть картину города как на ладони. Электронная система способна к самостоятельному обучению. Информацию обрабатывают специальные операторы, которые следят за ситуацией. При необходимости можно проводить видеоконференции и выводить картинку событий в городе на большие экраны, обустроенные в комплексе.

Ситуационный центр в Днепре

Напомним, что идею подобного проекта в Николаеве озвучивал Вадим Мериков — глава облгосадминистрации 2014-2016 годов, когда мэром Николаева был Юрий Гранатуров.

Тогда Юрий Гранатуров инициировал реализацию проекта «Безопасный город», в рамках которой предусматривалось совместно с ГУ УМВД области создание системы наружного видеонаблюдения.

К этому процессу подключились общественные активисты, среди которых был нынешний начальник отдела стандартизации и внедрения электронного управления горсовета Дмитрий Канарский.

Они раскритиковали предложенный мэрией проект, заявив, что он затратный, а предложенные камеры слишком дорогие. Также активисты заявили тогда и о нецелесообразности создания собственной оптоволоконной сети, настаивая на решении пользоваться существующими сетями николаевских провайдеров, хотя уже спустя несколько лет Дмитрий Канарский заявил о необходимости создания такой сети.

Подробнее о нарушениях, с которыми проходил процесс установки камер видеонаблюдения под контролем политически и лично заинтересованных общественников, можно прочитать в блоге журналистки Катерины Середы «Как (не) надо делать видеонаблюдение». В частности, актвиисты критиковали разработчика проектно-сметной документации компанию «ПроНет» Вадима Пашкевича, посколькуо тот раньше был депутатом горсовета от Партии регионов. А лругой представитель общественности, Константин Иващенко в итоге стал подрядчиком по установке камер без тендера и без соответствующего договора как директор и учредитель компании «Конус Украина».

Еще в 2017 году и полиция, и прокуратура заявляли о неэффективности работы этих камер, плохом качестве изображения с них, а также отсутствии системы хранения видеозаписей.

Ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что система «Безопасный город», в рамках которой в городе 5 лет назад было установлено 50 камер наружного видеонаблюдения, морально устарела, так как качество камер не соответствует нынешним требованиям.