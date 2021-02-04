По распоряжению главы Запорожской облгосадминистрации Александра Старуха 5 февраля 2021 года в области объявлено Днем траура в память о погибших во время пожара в областной инфекционной больнице.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОГА.

На территории области будут приспущены Государственные Флаги Украины на зданиях органов власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, также будут отменены все развлекательные мероприятия и внесены изменения в программы теле- и радиовещания.

Напомним, вечером, 3 февраля, в Энергодаре Запорожской области на тепловой электростанции произошла серьезная авария, в результате которой город остался без света.

Запорожские правоохранители возбудили уголовное дело из-за пожара.