По распоряжению главы Запорожской облгосадминистрации Александра Старуха 5 февраля 2021 года в области объявлено Днем траура в память о погибших во время пожара в областной инфекционной больнице.
Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОГА.
На территории области будут приспущены Государственные Флаги Украины на зданиях органов власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, также будут отменены все развлекательные мероприятия и внесены изменения в программы теле- и радиовещания.
Напомним, вечером, 3 февраля, в Энергодаре Запорожской области на тепловой электростанции произошла серьезная авария, в результате которой город остался без света.
Запорожские правоохранители возбудили уголовное дело из-за пожара.
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По распоряжению главы Запорожской облгосадминистрации Александра Старуха 5 февраля 2021 года в области объявлено Днем траура в память о погибших во время пожара в областной инфекционной больнице.
Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОГА.
На территории области будут приспущены Государственные Флаги Украины на зданиях органов власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, также будут отменены все развлекательные мероприятия и внесены изменения в программы теле- и радиовещания.
Напомним, вечером, 3 февраля, в Энергодаре Запорожской области на тепловой электростанции произошла серьезная авария, в результате которой город остался без света.
Запорожские правоохранители возбудили уголовное дело из-за пожара.
|
Программа по туризму Николаевщины оторвана от реальностиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа