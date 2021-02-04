В Соединенных Штатах с начала вакцинации первую прививку от COVID-19 получили 8% жителей страны. Это на 2% больше, чем на прошлой неделе.
Об этом сообщает команда Белого дома по реагированию на COVID-19 в Twitter.
— Восемь процентов населения США получили по меньшей мере одну дозу вакцины от COVID-19, что на 2% больше, чем на прошлой неделе, — говорится в сообщении.
Вакцинация в США началась 14 декабря прошлого года. Для прививок используют препараты Moderna и Pfizer/BioNTech.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что до конца лета от коронавируса COVID-19 в стране вакцинируют все взрослое население.
Германия надеется на увеличение поставок вакцины против COVID-19 настолько, чтобы до конца лета предоставить возможность всем желающим в стране сделать прививку.
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В Соединенных Штатах с начала вакцинации первую прививку от COVID-19 получили 8% жителей страны. Это на 2% больше, чем на прошлой неделе.
Об этом сообщает команда Белого дома по реагированию на COVID-19 в Twitter.
— Восемь процентов населения США получили по меньшей мере одну дозу вакцины от COVID-19, что на 2% больше, чем на прошлой неделе, — говорится в сообщении.
Вакцинация в США началась 14 декабря прошлого года. Для прививок используют препараты Moderna и Pfizer/BioNTech.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что до конца лета от коронавируса COVID-19 в стране вакцинируют все взрослое население.
Германия надеется на увеличение поставок вакцины против COVID-19 настолько, чтобы до конца лета предоставить возможность всем желающим в стране сделать прививку.
|
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|
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|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа