В Соединенных Штатах с начала вакцинации первую прививку от COVID-19 получили 8% жителей страны. Это на 2% больше, чем на прошлой неделе.

Об этом сообщает команда Белого дома по реагированию на COVID-19 в Twitter.

— Восемь процентов населения США получили по меньшей мере одну дозу вакцины от COVID-19, что на 2% больше, чем на прошлой неделе, — говорится в сообщении.

Вакцинация в США началась 14 декабря прошлого года. Для прививок используют препараты Moderna и Pfizer/BioNTech.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что до конца лета от коронавируса COVID-19 в стране вакцинируют все взрослое население.

Германия надеется на увеличение поставок вакцины против COVID-19 настолько, чтобы до конца лета предоставить возможность всем желающим в стране сделать прививку.