В Киеве устроили акцию протеста из-за переименования проспекта Бандеры в Московский. Протестуют под Окружным административным судом, который отменил переименование проспекта Бандеры.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Участники протеста требуют отменить решение суда. Митингующие под зданием суда зажгли файеры.

Акция проходит спокойно. Ситуацию контролируют правоохранители.

Как сообщалось, Окружной административный суд города Киева аннулировал решение городских властей о переименовании Московского проспекта в честь Бандеры. Также суд постановил отменить переименование улицы Суворова на улицу Михаила Емельяновича-Павленко. Киевская городская государственная администрация готовит апелляцию на решение.