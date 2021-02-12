В Киеве устроили акцию протеста из-за переименования проспекта Бандеры в Московский. Протестуют под Окружным административным судом, который отменил переименование проспекта Бандеры.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Участники протеста требуют отменить решение суда. Митингующие под зданием суда зажгли файеры.
Акция проходит спокойно. Ситуацию контролируют правоохранители.
Как сообщалось, Окружной административный суд города Киева аннулировал решение городских властей о переименовании Московского проспекта в честь Бандеры. Также суд постановил отменить переименование улицы Суворова на улицу Михаила Емельяновича-Павленко. Киевская городская государственная администрация готовит апелляцию на решение.
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В Киеве устроили акцию протеста из-за переименования проспекта Бандеры в Московский. Протестуют под Окружным административным судом, который отменил переименование проспекта Бандеры.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Участники протеста требуют отменить решение суда. Митингующие под зданием суда зажгли файеры.
Акция проходит спокойно. Ситуацию контролируют правоохранители.
Как сообщалось, Окружной административный суд города Киева аннулировал решение городских властей о переименовании Московского проспекта в честь Бандеры. Также суд постановил отменить переименование улицы Суворова на улицу Михаила Емельяновича-Павленко. Киевская городская государственная администрация готовит апелляцию на решение.