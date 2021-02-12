Слой снега, снятый с трассы во Львовской области, фото Укравтодора

Движение грузовиков в настоящее время ограничено на некоторых дорогах в четырех областях - Ивано-Франковской, Одесской, Волынской и Киевской, сообщил Укравтодор на своей странице в Facebook.

В Ивано-Франковской области, в частности, ограничено движение для грузового транспорта с 11:00 на дорогах: Р-24 Татаров - Каменец-Подольский, км 117+800 – 177+890 (г. Коломыя - с.Устечко); Р-20 Снятин-Тязов, км 0+000 – 27+300 (г. Снятин – г. Городенка).

В Одесской области из-за неблагоприятных погодных условий с 9:00 пятницы распоряжением городского главы Одессы рекомендовано запретить въезд в областной центр грузового и крупногабаритного транспорта

В Киевской области в связи с решением КГГА по недопущению накопления крупногабаритного транспорта в столице из-за сложных погодных условий и обеспечения бесперебойной работы снегоуборочной техники с 8 февраля запрещен въезд грузовиков в Киев.

В Волынской области остаются в силе ограничения движения для тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств на отдельных участках дорог, где образовались сильные снежные заносы: Т-18-02 /М-07/ - Маюничи - Великая Осница - Красноволье - Колки - /Р-14/ - Копылье – Рожище – Торчин – Шклинь - /Н-17/ на участке пгт. Торчин - с. Шклинь; Т-03-02 Пища – Шацк – Любомль - Владимир-Волынский – Павловка – Горохов – Берестечко – Козин – /М-06/ на участке г. Владимир-Волынский - с. Павловка; Т-03-05 Нововолынск – Иваничи – Павловка – Локачи на участке с.Павловка – пгт. Локачи.

При этом в связи со стабилизацией ситуации на дорогах, отменены ограничения движения во Львовской области на дорогах: М-06 Киев – Чоп, км 500 - 567; М-09 Тернополь – Львов – Рава-Русская, км 59 – км 113;

Кроме того, отменены ограничения в Волынской области на дороге Т-03-03 Луцк – Радомышль – Демидовка – Дубно.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине грузовик съехал в кювет и перевернулся. На трассе Н-11 возле Нового Буга в Николаевской области перевернулась фура.