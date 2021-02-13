За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 5182 человек, зафиксировано 111 летальных случаев, 6144 пациента выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро пятницы, 13 февраля.
За сутки в Украине выздоровели больше людей, чем заразились.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Ранее сообщалось, что власти Китая отказали экспертам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в изучении необработанных данных о первых случаях заболевания коронавирусом. Впервые вспышка COVID-19 была выявлена в конце 2019 года в китайском Ухане.
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За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 5182 человек, зафиксировано 111 летальных случаев, 6144 пациента выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро пятницы, 13 февраля.
За сутки в Украине выздоровели больше людей, чем заразились.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Ранее сообщалось, что власти Китая отказали экспертам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в изучении необработанных данных о первых случаях заболевания коронавирусом. Впервые вспышка COVID-19 была выявлена в конце 2019 года в китайском Ухане.
|
Право на город: как жителям стать горожанамиНиколай Капацына
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий