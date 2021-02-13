За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 5182 человек, зафиксировано 111 летальных случаев, 6144 пациента выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро пятницы, 13 февраля.

За сутки в Украине выздоровели больше людей, чем заразились.

Ситуация с COVID-19 в регионах:

г. Киев — 320 случаев

Винницкая область — 365 случаев

Волынская область — 112 случаев

Днепропетровская область — 173 случая

Донецкая область — 140 случаев

Житомирская область — 234 случая

Закарпатская область — 485 случаев

Запорожская область — 136 случаев

Ивано-Франковская область — 668 случаев

Киевская область — 265 случаев

Кировоградская область — 34 случая

Луганская область — 55 случаев

Львовская область — 329 случаев

Николаевская область — 79 случаев

Одесская область — 183 случая

Полтавская область — 137 случаев

Ровенская область — 114 случаев

Сумская область — 130 случаев

Тернопольская область — 135 случаев

Харьковская область — 289 случаев

Херсонская область — 23 случая

Хмельницкая область — 127 случаев

Черкасская область — 164 случая

Черновицкая область — 384 случая

Черниговская область — 101 случай

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Ранее сообщалось, что власти Китая отказали экспертам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в изучении необработанных данных о первых случаях заболевания коронавирусом. Впервые вспышка COVID-19 была выявлена в конце 2019 года в китайском Ухане.