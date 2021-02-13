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По информации на 13 февраля в Николаеве зафиксировали 150 новых случаев заболевших СOVID-19, выздоровевших - 232, умерших - 8.
Об этом сообщает Николаевская областная администрация в своем Facebook
На 10:00 из всех всех 40160 (+ 79) зарегистрированных случаев по месту жительства:
Вирус Covid-19 подтвержден у 1661 (+0) работников медучреждений. За сутки выздоровели – 232 пациента, всего выздоровели – 31753. От осложнений, связанных с вирусом, скончалось 8 человек за сутки, всего – 742.
Ранее НикВести сообщали, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 5182 человек, зафиксировано 111 летальных случаев, 6144 пациента выздоровели.
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По информации на 13 февраля в Николаеве зафиксировали 150 новых случаев заболевших СOVID-19, выздоровевших - 232, умерших - 8.
Об этом сообщает Николаевская областная администрация в своем Facebook
На 10:00 из всех всех 40160 (+ 79) зарегистрированных случаев по месту жительства:
Вирус Covid-19 подтвержден у 1661 (+0) работников медучреждений. За сутки выздоровели – 232 пациента, всего выздоровели – 31753. От осложнений, связанных с вирусом, скончалось 8 человек за сутки, всего – 742.
Ранее НикВести сообщали, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 5182 человек, зафиксировано 111 летальных случаев, 6144 пациента выздоровели.
|
Право на город: как жителям стать горожанамиНиколай Капацына
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий