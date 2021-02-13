По информации на 13 февраля в Николаеве зафиксировали 150 новых случаев заболевших СOVID-19, выздоровевших - 232, умерших - 8.

Об этом сообщает Николаевская областная администрация в своем Facebook

На 10:00 из всех всех 40160 (+ 79) зарегистрированных случаев по месту жительства:

Николаев - 26913 (+56);

Первомайск -1337 (+4);

Южноукраинск -1368 (+5);

Вознесенск - 979;

Очаков - 682;

Арбузинский район - 433;

Баштанский район - 582 (+1);

Березанский район - 504 (+2);

Братский район - 349;

Березнеговатский район - 237 (+2);

Веселиновский район - 372;

Витовский район - 1474 (+2);

Вознесенский район - 340 (+1);

Врадиевский район - 310;

Еланецкий район - 186;

Доманевский район - 345;

Казанковский район - 448;

Кривоозерский район - 276;

Николаевский район - 554 (+3);

Новобугский район - 356 (+2);

Новоодесский район - 864 (+1);

Очаковский район - 333;

Первомайский район - 482;

Снигиревский район - 436.

Вирус Covid-19 подтвержден у 1661 (+0) работников медучреждений. За сутки выздоровели – 232 пациента, всего выздоровели – 31753. От осложнений, связанных с вирусом, скончалось 8 человек за сутки, всего – 742.

Ранее НикВести сообщали, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 5182 человек, зафиксировано 111 летальных случаев, 6144 пациента выздоровели.