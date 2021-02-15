По состоянию на утро 15 февраля в Николаевской области коронавирусом COVID-19 заболели 76 человек.

Об этом сообщается на странице Николаевской областной государственной администрации в Facebook.

Из всех 40 358 подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 27054 (+63);

Первомайск — 1337;

Южноукраинск — 1372 (+2);

Вознесенск — 985;

Очаков — 684;

Арбузинский район — 434;

Баштанский район — 583;

Березанский район — 506;

Братский район — 351;

Березнеговатский район — 237;

Веселиновский район — 372;

Витовский район — 1481 (+6);

Вознесенский район — 341;

Врадиевский район — 310;

Еланецкий район — 186;

Доманевский район — 359 (+1);

Казанковский район — 448;

Кривоозерский район — 276;

Николаевский район — 561;

Новобугский район — 356;

Новоодесский район — 867 (+3);

Очаковский район — 336 (+1);

Первомайский район — 482;

Снигиревский район — 440.

При этом COVID-19 заболели 1667 (+1 за сутки) работников учреждений здравоохранения.

За сутки выздоровели 775 человек, всего — 32671. Умерло всего от последствий COVID-19 — 742, за сутки — 0.

Напомним, что на вакцинацию от коронавируса уже записались 58 тысяч человек. Это персонал ковидных больниц и члены бригад экстренной медицинской помощи, выезжающие к ковидным больным.