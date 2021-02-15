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Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что цель ЕС — привить от коронавируса всех желающих граждан до конца лета.
Как сообщает Европейская правда об этом он сказал в эфире канала BFMTV.
— Цель ясна: вакцинировать всех в Европейском Союзе, кто хочет это сделать, до конца лета, - сказал Тьерри Бретон.
Для достижения этой цели, добавил он, ЕС не нужно больше вакцин, чем те, что уже заказаны, поскольку в течение нескольких недель Европа должна получить пять различных препаратов.
— Менее чем за год у нас будет пять вакцин, которые работают. Это большое научное достижение, — заявил французский комиссар.
Однако, добавил он, проблема заключается не в науке, а в производстве, которое нужно увеличивать.
— Для строительства новых заводов нужно пять лет. Мы должны начать с существующих заводов, которых в Европе и Швейцарии — около 10, — сказал Тьерри Бретон.
Комиссар добавил, что хочет, чтобы Европа стала ведущим континентом в производстве вакцин в течение 18 месяцев.
Напомним, в Украине уже сформированы 347 мобильных бригад по вакцинации. Ранее сообщалось, что в Офисе президента объяснили схему поставок в регионы вакцины против коронавируса.
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Не кам’яний вік, дєло Шарікова живєє всєх живих та російська відповідь цивілізаціїСтанислав Мартиросов
Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что цель ЕС — привить от коронавируса всех желающих граждан до конца лета.
Как сообщает Европейская правда об этом он сказал в эфире канала BFMTV.
— Цель ясна: вакцинировать всех в Европейском Союзе, кто хочет это сделать, до конца лета, - сказал Тьерри Бретон.
Для достижения этой цели, добавил он, ЕС не нужно больше вакцин, чем те, что уже заказаны, поскольку в течение нескольких недель Европа должна получить пять различных препаратов.
— Менее чем за год у нас будет пять вакцин, которые работают. Это большое научное достижение, — заявил французский комиссар.
Однако, добавил он, проблема заключается не в науке, а в производстве, которое нужно увеличивать.
— Для строительства новых заводов нужно пять лет. Мы должны начать с существующих заводов, которых в Европе и Швейцарии — около 10, — сказал Тьерри Бретон.
Комиссар добавил, что хочет, чтобы Европа стала ведущим континентом в производстве вакцин в течение 18 месяцев.
Напомним, в Украине уже сформированы 347 мобильных бригад по вакцинации. Ранее сообщалось, что в Офисе президента объяснили схему поставок в регионы вакцины против коронавируса.