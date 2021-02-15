Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что цель ЕС — привить от коронавируса всех желающих граждан до конца лета.

Как сообщает Европейская правда об этом он сказал в эфире канала BFMTV.

— Цель ясна: вакцинировать всех в Европейском Союзе, кто хочет это сделать, до конца лета, - сказал Тьерри Бретон.

Для достижения этой цели, добавил он, ЕС не нужно больше вакцин, чем те, что уже заказаны, поскольку в течение нескольких недель Европа должна получить пять различных препаратов.

— Менее чем за год у нас будет пять вакцин, которые работают. Это большое научное достижение, — заявил французский комиссар.

Однако, добавил он, проблема заключается не в науке, а в производстве, которое нужно увеличивать.

— Для строительства новых заводов нужно пять лет. Мы должны начать с существующих заводов, которых в Европе и Швейцарии — около 10, — сказал Тьерри Бретон.

Комиссар добавил, что хочет, чтобы Европа стала ведущим континентом в производстве вакцин в течение 18 месяцев.

Напомним, в Украине уже сформированы 347 мобильных бригад по вакцинации. Ранее сообщалось, что в Офисе президента объяснили схему поставок в регионы вакцины против коронавируса.