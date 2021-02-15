В этих вузах разместят образовательные центры «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина». Они будут помогать абитуриентам с оккупированных территорий подавать необходимые документы для обучения на подготовительных курсах. Проконсультироваться можно будет и по телефону правительственной горячей линии:

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Также в МОН говорят, что вузы должны обеспечить слушателей курсов на период обучения местами в общежитиях. Набор на курсы уже начался, они будут проходить в очном, смешанном и дистанционном форматах.

Обучение будет проходить с февраля по май 2021 — 4 месяца (120 часов), а также с октября 2021 до мая 2022 — 8 месяцев (240-480 часов).

Отметим, что ранее Верховная Рада приняла закон и разрешила абитуриентам со временно оккупированных территорий поступать в украинские вузы по вступительным экзаменам в пределах установленных квот без сдачи ВНО.