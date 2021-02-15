В Украине вводят пилотный проект бесплатных подготовительных курсов для поступления в ВУЗы для абитуриентов с временно оккупированных территорий Украины.
Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, передает пресс-служба ведомства.
Так МОН хочет привлечь как можно больше детей, окончивших школу на оккупированных территориях после апреля 2014 года, к обучению в Украине.
Пилотный проект будет действовать в течение 2021–2022 годов в девяти учреждениях высшего образования:
Также в МОН говорят, что вузы должны обеспечить слушателей курсов на период обучения местами в общежитиях. Набор на курсы уже начался, они будут проходить в очном, смешанном и дистанционном форматах.
Обучение будет проходить с февраля по май 2021 — 4 месяца (120 часов), а также с октября 2021 до мая 2022 — 8 месяцев (240-480 часов).
Отметим, что ранее Верховная Рада приняла закон и разрешила абитуриентам со временно оккупированных территорий поступать в украинские вузы по вступительным экзаменам в пределах установленных квот без сдачи ВНО.
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В Украине вводят пилотный проект бесплатных подготовительных курсов для поступления в ВУЗы для абитуриентов с временно оккупированных территорий Украины.
Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, передает пресс-служба ведомства.
Так МОН хочет привлечь как можно больше детей, окончивших школу на оккупированных территориях после апреля 2014 года, к обучению в Украине.
Пилотный проект будет действовать в течение 2021–2022 годов в девяти учреждениях высшего образования:
Также в МОН говорят, что вузы должны обеспечить слушателей курсов на период обучения местами в общежитиях. Набор на курсы уже начался, они будут проходить в очном, смешанном и дистанционном форматах.
Обучение будет проходить с февраля по май 2021 — 4 месяца (120 часов), а также с октября 2021 до мая 2022 — 8 месяцев (240-480 часов).
Отметим, что ранее Верховная Рада приняла закон и разрешила абитуриентам со временно оккупированных территорий поступать в украинские вузы по вступительным экзаменам в пределах установленных квот без сдачи ВНО.