Сегодня, 15 февраля, в Управлении полиции охраны в Николаевской области состоялось совещание, во время которого замначальника Департамента полиции охраны Александр Берило представил нового и.о. начальника УПО Николаевской области Дмитрия Брындзюка.

Об этом сообщает пресс-служба Управления полиции охраны

Отмечается, что новый глава начал службу в системе МВД в 1999 году. За время службы в органах внутренних дел и Национальной полиции Украины занимал должности в подразделениях Государственной автомобильной инспекции, превентивной деятельности и полиции охраны, был начальником Маловисковского отдела полиции ГУНП в Кировоградской области. С 2019 года работал в должности начальника Кременчугского отдела полиции охраны УПО в Полтавской области.

В прошлом году Дмитрий Брындзюк задекларировал несколько земельных участков в Кировоградской области — 1500, 20 тысяч, 40 и 50 квадратных метров и два гаража. Его супруга владеет участками площадью 1300 и 59 тысяч кв. м, а также квартирой в Кропивницком площадью 44 квадратных метра.

Дмитрий Брындзюк также задекларировал ВАЗ 21011 1978 года выпуска, а его жена три легковых автомобиля (Тoyota Prado 2007 г. в., Тoyota Camry 2013 г. в., ВАЗ 21099 2002 г. в.), мопед XONDA DIO и грузовик ЗИЛ-ММЗ 1989 года выпуска.

В 2019 году, согласно декларации, Дмитрий Брындзюк заработал 108 929 гривен на должности начальника Маловисковского отдела полиции и 129 235 гривен в качестве руководителя Кременчугского отдела полиции охраны. О доходах его супруги или денежных активах в декларации не упоминается.

Ранее сообщалось, что полковник Олег Гудима стал исполняющим обязанности начальника Николаевского районного управления полиции. Предыдущая его должность — начальник Корабельного отдела полиции. Также он возглавлял Заводский райотдел.