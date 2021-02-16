После трех суток задержки рейса, самолет SkyUp с украинскими туристами на борту смог вылететь из Занзибара. Он направляется в Борисполь.

Об этом сообщает «Громадське».

Согласно данным компании SkyUp, самолет рейса PQ1972 приземлится в аэропорту Борисполь в 7:20 вторника, 16 февраля.

Отмечается, что часть пассажиров не смогла взять на борт все свои вещи из-за того, что самолет будет делать остановку в турецкой Анталии.

Напомним, около 180 украинцев застряли на Занзибаре из-за поломки самолета.Они покзали в каких условиях им пришлось ожидать свой рейс.