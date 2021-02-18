16 февраля специалисты «Института Сердца» министерства здравоохранения Украины совместно с медицинскими работниками областной клинической и детской больниц Херсона, провели операции на сердце трем детям. Один из них, 6-летний ребенок, из Николаевской области. Двое детей — 2-х месячный младенец и 13-летний мальчик — из Херсонской.

Об этом сообщается на странице Херсонской облгосадминистрации в Facebook.

Оперативные вмешательства проводились бесплатно. Сейчас дети чувствуют себя хорошо.

И.о. председателя облгосадминистрации Сергей Козырь поблагодарил врачей за профессионализм.

— От всей команды облгосадминистрации выражаю искреннюю благодарность специалистам Института и медикам Херсонщины за оказанную помощь, — отметил он.

Отмечается, что история сотрудничества Института сердца с профильными медучреждениями Херсонщины продолжается более 20 лет, когда специалисты Института делали здесь первые операции на сердце и практически открывали кардиохирургию в Херсоне.

Кроме того, специалисты «Института сердца» будут помогать развивать систему трансплантации на Херсонщине. Соответствующий меморандум подписали директор Департамента здоровья ОГА Виктор Короленко и генеральный директор ГУ Институт сердца МЗ Украины Борис Тодуров.

Напомним, врачи в Клинической больнице скорой медицинской помощи города Львова пересадили сердце, печень и две почки от посмертного донора. Таким образом медики спасли 4 человек.