16 февраля специалисты «Института Сердца» министерства здравоохранения Украины совместно с медицинскими работниками областной клинической и детской больниц Херсона, провели операции на сердце трем детям. Один из них, 6-летний ребенок, из Николаевской области. Двое детей — 2-х месячный младенец и 13-летний мальчик — из Херсонской.
Об этом сообщается на странице Херсонской облгосадминистрации в Facebook.
Оперативные вмешательства проводились бесплатно. Сейчас дети чувствуют себя хорошо.
И.о. председателя облгосадминистрации Сергей Козырь поблагодарил врачей за профессионализм.
— От всей команды облгосадминистрации выражаю искреннюю благодарность специалистам Института и медикам Херсонщины за оказанную помощь, — отметил он.
Отмечается, что история сотрудничества Института сердца с профильными медучреждениями Херсонщины продолжается более 20 лет, когда специалисты Института делали здесь первые операции на сердце и практически открывали кардиохирургию в Херсоне.
Кроме того, специалисты «Института сердца» будут помогать развивать систему трансплантации на Херсонщине. Соответствующий меморандум подписали директор Департамента здоровья ОГА Виктор Короленко и генеральный директор ГУ Институт сердца МЗ Украины Борис Тодуров.
Напомним, врачи в Клинической больнице скорой медицинской помощи города Львова пересадили сердце, печень и две почки от посмертного донора. Таким образом медики спасли 4 человек.
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16 февраля специалисты «Института Сердца» министерства здравоохранения Украины совместно с медицинскими работниками областной клинической и детской больниц Херсона, провели операции на сердце трем детям. Один из них, 6-летний ребенок, из Николаевской области. Двое детей — 2-х месячный младенец и 13-летний мальчик — из Херсонской.
Об этом сообщается на странице Херсонской облгосадминистрации в Facebook.
Оперативные вмешательства проводились бесплатно. Сейчас дети чувствуют себя хорошо.
И.о. председателя облгосадминистрации Сергей Козырь поблагодарил врачей за профессионализм.
— От всей команды облгосадминистрации выражаю искреннюю благодарность специалистам Института и медикам Херсонщины за оказанную помощь, — отметил он.
Отмечается, что история сотрудничества Института сердца с профильными медучреждениями Херсонщины продолжается более 20 лет, когда специалисты Института делали здесь первые операции на сердце и практически открывали кардиохирургию в Херсоне.
Кроме того, специалисты «Института сердца» будут помогать развивать систему трансплантации на Херсонщине. Соответствующий меморандум подписали директор Департамента здоровья ОГА Виктор Короленко и генеральный директор ГУ Институт сердца МЗ Украины Борис Тодуров.
Напомним, врачи в Клинической больнице скорой медицинской помощи города Львова пересадили сердце, печень и две почки от посмертного донора. Таким образом медики спасли 4 человек.