Президент США Джо Байден отдал распоряжение оказать федеральную помощь властям Техаса из-за последствий сильной снежной бури. В указе говорится о крупном стихийном бедствии в Техасе.

Соответствующее заявление опубликовал в субботу Белый дом, пишет РБК-Украина.

Отметим, большинство потребителей электроэнергии в Техасе к концу недели удалось вновь подключить к энергоснабжению, однако во многих домах, где несколько дней не было электричества, прорвало трубы, и теперь сотни тысяч жителей штата оказались без воды после сильнейшей за 30 лет снежной бури.

Без электроэнергии остаются около 150 тысяч потребителей.

С проблемами, связанными с водоснабжением, столкнулись около 14 млн жителей штата. Более 260 тысяч из них оказались без питьевой воды.

Ранее сообщалось, что в прибрежном Техасе волонтеры спасли тысячи морских черепах из холодных вод и берегов. Спасение осложняется тем, что значительная часть города остается без электричества.