Инициативная группа жителей микрорайона Матвеевка выступила против расширения кладбища под Николаевом.

Об этом идет речь в сюжете телеканала «Суспільне: Миколаїв».

Напомним, что в начале февраля Главное управление Госгеокадастра выделило около трех гектаров земли под расширение Новоматвеевского кладбища. Однако жители микрорайона собирают подписи против.

Недавно местные жители обращались за разъяснением к главному архитектору Николаева. В официальном ответе говорилось, что увеличение территории кладбища не планируется.

Жительница Матвеевки Маргарита Прусова отметила, что разрешение на захоронение городских жителей предусматривает расширение земельного участка, а это может повлиять на экологическую ситуацию в микрорайоне.

— В свое время с большим трудом наши депутаты, когда еще Матвеевка была отдельным поселком, выбили небольшой клочок земли для захоронения жителей Матвеевки и села Баловное. Сейчас его хотят расширить и привозить городских жителей. Это принесет экологические проблемы: нарушение санитарных норм, потому что здесь маленькое расстояние от жилых домов, загрязнение подземного озера питьевой воды, — рассказала Маргарита Прусова.

Расширение кладбища подтвердили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета. Госгеокадастр передал коммунальному предприятию «Николаевская ритуальная служба» в постоянное пользование земельный участок площадью около 3,7 га.

— Предприятие, в свою очередь, уже оформило документы на земельный участок и планирует в дальнейшем работать на ней. Сейчас ожидается разрешение на снятие плодородного слоя, чтобы в дальнейшем можно было проводить захоронения, — рассказал начальник отдела координации и общественных связей Департамента ЖКХ Игорь Филиппов.

По словам Николаевского городского головы Александра Сенкевича, территорий действующих кладбищ в городе Николаеве не хватает.

— Сегодня мы ищем по области или рядом с городом территории, которые можно использовать под кладбища. То, что касается Новоматвеевского кладбища, там есть такая территория, которую можно отвести под кладбище. Вопрос оценки, воздействия и т.д. учитывается, — сказал Александр Сенкевич.

Жители Матвеевки, в свою очередь, планируют обратиться во время ближайшей сессии Николаевского городского совета к депутатам с просьбой прекратить расширение кладбища.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в городе нет подходящей земли для обустройства нового кладбища, а потому этот вопрос должен решаться на уровне областной власти.