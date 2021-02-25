Инициативная группа жителей микрорайона Матвеевка выступила против расширения кладбища под Николаевом.
Об этом идет речь в сюжете телеканала «Суспільне: Миколаїв».
Напомним, что в начале февраля Главное управление Госгеокадастра выделило около трех гектаров земли под расширение Новоматвеевского кладбища. Однако жители микрорайона собирают подписи против.
Недавно местные жители обращались за разъяснением к главному архитектору Николаева. В официальном ответе говорилось, что увеличение территории кладбища не планируется.
Жительница Матвеевки Маргарита Прусова отметила, что разрешение на захоронение городских жителей предусматривает расширение земельного участка, а это может повлиять на экологическую ситуацию в микрорайоне.
— В свое время с большим трудом наши депутаты, когда еще Матвеевка была отдельным поселком, выбили небольшой клочок земли для захоронения жителей Матвеевки и села Баловное. Сейчас его хотят расширить и привозить городских жителей. Это принесет экологические проблемы: нарушение санитарных норм, потому что здесь маленькое расстояние от жилых домов, загрязнение подземного озера питьевой воды, — рассказала Маргарита Прусова.
Расширение кладбища подтвердили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета. Госгеокадастр передал коммунальному предприятию «Николаевская ритуальная служба» в постоянное пользование земельный участок площадью около 3,7 га.
— Предприятие, в свою очередь, уже оформило документы на земельный участок и планирует в дальнейшем работать на ней. Сейчас ожидается разрешение на снятие плодородного слоя, чтобы в дальнейшем можно было проводить захоронения, — рассказал начальник отдела координации и общественных связей Департамента ЖКХ Игорь Филиппов.
По словам Николаевского городского головы Александра Сенкевича, территорий действующих кладбищ в городе Николаеве не хватает.
— Сегодня мы ищем по области или рядом с городом территории, которые можно использовать под кладбища. То, что касается Новоматвеевского кладбища, там есть такая территория, которую можно отвести под кладбище. Вопрос оценки, воздействия и т.д. учитывается, — сказал Александр Сенкевич.
Жители Матвеевки, в свою очередь, планируют обратиться во время ближайшей сессии Николаевского городского совета к депутатам с просьбой прекратить расширение кладбища.
Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в городе нет подходящей земли для обустройства нового кладбища, а потому этот вопрос должен решаться на уровне областной власти.
В мае 2020 года городской голова заявлял, что проблему с кладбищем можно решить не раньше начала 2021 года, получив новый земельный участок от Министерства обороны Украины. Для этого Александр Сенкевич планировал подключить к этому процессу народных депутатов, представляющих в парламенте интересы николаевцев.
Напомним, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким считает, что на границе с Херсонской областью нужно построить крематорий.
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Инициативная группа жителей микрорайона Матвеевка выступила против расширения кладбища под Николаевом.
Об этом идет речь в сюжете телеканала «Суспільне: Миколаїв».
Напомним, что в начале февраля Главное управление Госгеокадастра выделило около трех гектаров земли под расширение Новоматвеевского кладбища. Однако жители микрорайона собирают подписи против.
Недавно местные жители обращались за разъяснением к главному архитектору Николаева. В официальном ответе говорилось, что увеличение территории кладбища не планируется.
Жительница Матвеевки Маргарита Прусова отметила, что разрешение на захоронение городских жителей предусматривает расширение земельного участка, а это может повлиять на экологическую ситуацию в микрорайоне.
— В свое время с большим трудом наши депутаты, когда еще Матвеевка была отдельным поселком, выбили небольшой клочок земли для захоронения жителей Матвеевки и села Баловное. Сейчас его хотят расширить и привозить городских жителей. Это принесет экологические проблемы: нарушение санитарных норм, потому что здесь маленькое расстояние от жилых домов, загрязнение подземного озера питьевой воды, — рассказала Маргарита Прусова.
Расширение кладбища подтвердили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета. Госгеокадастр передал коммунальному предприятию «Николаевская ритуальная служба» в постоянное пользование земельный участок площадью около 3,7 га.
— Предприятие, в свою очередь, уже оформило документы на земельный участок и планирует в дальнейшем работать на ней. Сейчас ожидается разрешение на снятие плодородного слоя, чтобы в дальнейшем можно было проводить захоронения, — рассказал начальник отдела координации и общественных связей Департамента ЖКХ Игорь Филиппов.
По словам Николаевского городского головы Александра Сенкевича, территорий действующих кладбищ в городе Николаеве не хватает.
— Сегодня мы ищем по области или рядом с городом территории, которые можно использовать под кладбища. То, что касается Новоматвеевского кладбища, там есть такая территория, которую можно отвести под кладбище. Вопрос оценки, воздействия и т.д. учитывается, — сказал Александр Сенкевич.
Жители Матвеевки, в свою очередь, планируют обратиться во время ближайшей сессии Николаевского городского совета к депутатам с просьбой прекратить расширение кладбища.
Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в городе нет подходящей земли для обустройства нового кладбища, а потому этот вопрос должен решаться на уровне областной власти.
В мае 2020 года городской голова заявлял, что проблему с кладбищем можно решить не раньше начала 2021 года, получив новый земельный участок от Министерства обороны Украины. Для этого Александр Сенкевич планировал подключить к этому процессу народных депутатов, представляющих в парламенте интересы николаевцев.
Напомним, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким считает, что на границе с Херсонской областью нужно построить крематорий.