Сутенеры обеспечивали проституток местом для работы, охраной и транспортом, а те взамен отдавали половину своей суточной прибыли.

Об окончании следственных действий сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

Трех фигурантов дела правоохранители задержали в порядке 208 статьи Уголовного кодекса Украины, а прокуратура Николаевской области предъявила им подозрение в совершении пресступления, предусмотренного частью 3 статьи 303 Уголовного кодекса Украины «Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией, совершенные организованной группой».

22 февраля 2021 года следователи окончили расследования и направили уголовное производство в прокуратуру, после чего его направят в суд. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Николаеве правоохранители задержали семью сутенеров, организовавших сеть по предоставлению платных сексуальных услуг. В ходе санкционированных обысков полицейские изъяли 10 мобильных телефонов, компьютерную технику, денежные средства, банковские и сим-карты, черновые записи, документы, 8 скретч-карт, флэш-накопители и предметы интимного характера.