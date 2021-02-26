В Минздраве обеспокоены ростом количества госпитализаций в «ковидных» больницах Николаевской области.

Об этом сказал на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пишет «Новое время».

Как сообщалось, самый высокий уровень госпитализаций в пересчете на 100 тысяч населения фиксируют в Ивано-Франковской, Винницкой, Закарпатской и Черновицкой областях.

— Настораживает динамика госпитализаций в Житомирской и Николаевской областях, а также в Киеве, — сказал Виктор Ляшко на брифинге.

Ранее сообщалось, что аналитики отнесли Николаевщину к зоне высокого риска вспышки COVID.