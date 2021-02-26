В Минздраве обеспокоены ростом количества госпитализаций в «ковидных» больницах Николаевской области.
Об этом сказал на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пишет «Новое время».
Как сообщалось, самый высокий уровень госпитализаций в пересчете на 100 тысяч населения фиксируют в Ивано-Франковской, Винницкой, Закарпатской и Черновицкой областях.
— Настораживает динамика госпитализаций в Житомирской и Николаевской областях, а также в Киеве, — сказал Виктор Ляшко на брифинге.
Ранее сообщалось, что аналитики отнесли Николаевщину к зоне высокого риска вспышки COVID.
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В Минздраве обеспокоены ростом количества госпитализаций в «ковидных» больницах Николаевской области.
Об этом сказал на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пишет «Новое время».
Как сообщалось, самый высокий уровень госпитализаций в пересчете на 100 тысяч населения фиксируют в Ивано-Франковской, Винницкой, Закарпатской и Черновицкой областях.
— Настораживает динамика госпитализаций в Житомирской и Николаевской областях, а также в Киеве, — сказал Виктор Ляшко на брифинге.
Ранее сообщалось, что аналитики отнесли Николаевщину к зоне высокого риска вспышки COVID.