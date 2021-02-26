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Николаевская школьница, волонтер Лидия Немлий запустила акцию по сбору монет номиналом 5 и 25 копеек, которые потом обменяют в банке. Вырученные деньги пойдут на потребности онкогематологического отделения.
Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на телеканале НИС-ТВ.
Сегодня, 26 февраля, копилки разместили в гимназии № 3, где девочка учится. Волонтеры просят николаевцев пересмотреть свои кошельки, копилки или запустить сбор у себя на работе. Акция «Монетка на добро» будет длиться до 15 марта.
О собранных деньгах нужно сообщить волонтерам — они их заберут и обменяют вышедшие из оборота монеты на деньги.
Ранее в Николаеве состоялась акция, направленная на привлечение внимания общественности к людям с орфанными заболеваниями.
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Николаевская школьница, волонтер Лидия Немлий запустила акцию по сбору монет номиналом 5 и 25 копеек, которые потом обменяют в банке. Вырученные деньги пойдут на потребности онкогематологического отделения.
Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на телеканале НИС-ТВ.
Сегодня, 26 февраля, копилки разместили в гимназии № 3, где девочка учится. Волонтеры просят николаевцев пересмотреть свои кошельки, копилки или запустить сбор у себя на работе. Акция «Монетка на добро» будет длиться до 15 марта.
О собранных деньгах нужно сообщить волонтерам — они их заберут и обменяют вышедшие из оборота монеты на деньги.
Ранее в Николаеве состоялась акция, направленная на привлечение внимания общественности к людям с орфанными заболеваниями.