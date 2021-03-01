5 февраля 2021 года Китайская ассоциация исполнительских видов искусства, управляемая Министерством культуры и туризма Китая, официально выпустила новые правила для китайских исполнителей, которые должны придерживаться социальной морали. С 1 марта они вступили в силу.

О нововведениях в китайской шоу-сфере пишет Whatsonweibo.

Правила представлены как «меры самодисциплины» для актеров, музыкантов, танцоров, оперных артистов, акробатов и любых других людей, выступающих в Китае. Часть статьи, представленной Китайской ассоциацией исполнительских видов искусства, включает «практические нормы», согласно которым исполнители, среди прочего, должны соблюдать национальные законы и постановления, выполнять свои контракты и соблюдать законы об авторском праве. Однако в правилах указаны и более одиозные вещи.

Теперь звезды должны: «любить родину и поддерживать линию и политику партии, «настойчиво ориентироваться на то, что литература и искусство должны служить людям и социализму», «активно поддерживать положительный имидж государства», «участвовать в социальных благотворительных акциях, помогать развитию общества».

Другая часть описывает то, что исполнителям не разрешается делать. Исполнителям запрещается. «представлять угрозу национальному единству, суверенитету и территориальной целостности, ставить под угрозу национальные безопасности или нанесение ущерба национальной чести и интересам», «разжигать ненависть к этническим группам, дискриминировать этнические группы, нарушать обычаи и привычки этнических групп», «организовывать, участвовать или поощрять незаконные действия в отношении непристойностей, заниматься порнографией, азартными играми, принимать наркотики, поддерживать насилие, терроризм, или криминальные элементы и т.д.», под неминуемный запрет попало и пение под фонограму.

Издание отмечает, что подчеркивая, что искусство должно служить людям, Китайская ассоциация исполнительских видов искусства подтверждает взгляды президента Си Цзиньпина на искусство, которые он ранее разделял на симпозиуме выдающихся художников и писателей в Пекине в 2014 году, и где он также сказал, что «искусство должны служить народу и служить социализму»

Часть пользователей социальной сети Weibo высмеивает новые ограничения. Особенно под прицел критики попал запрет на песни под фонограмму.

— А как насчет гала-концерта Весеннего фестиваля?, — воопрошают многочисленные комментаторы, имея в виду крупнейшее в прямом эфире государственное медиа-событие, которое часто критикуют за синхронизированные выступления.

Напомним, в пятницу Китайская ассоциация исполнительских искусств, правительственный орган при Министерстве культуры и туризма, впервые опубликовала ряд правил, специально нацеленных на артистов, которые стремятся к возрождению карьеры после совершения правонарушений.