Ночью 9 марта неизвестный гражданин, предварительно закрыв лицо маской, зашел в АЗС по улице Кузнецкой. Достав пистолет и направив оружие на оператора, он заставил его отдать кассу и покинул место преступления.
Об сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.
Открыто уголовное производство, предусмотренное статьей 187 «Разбой» Уголовного кодекса Украины.
Сейчас полиция устанавливает подробности нападения и принимает все меры для розыска злоумышленника. Правоохранители просят обращаться в отделение полиции № 2 по улице 12-ой Продольной, 42А всем, кто владеет информацией о налете. Контактные номера: (0512) 64-95-99, 53-18-53. Звонить можно и по спецлинии «102».
Напомним, в Центральном районном суде Николаева объявлен приговор для 34-летнему местному жителю за ограбление знакомой.
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Ночью 9 марта неизвестный гражданин, предварительно закрыв лицо маской, зашел в АЗС по улице Кузнецкой. Достав пистолет и направив оружие на оператора, он заставил его отдать кассу и покинул место преступления.
Об сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.
Открыто уголовное производство, предусмотренное статьей 187 «Разбой» Уголовного кодекса Украины.
Сейчас полиция устанавливает подробности нападения и принимает все меры для розыска злоумышленника. Правоохранители просят обращаться в отделение полиции № 2 по улице 12-ой Продольной, 42А всем, кто владеет информацией о налете. Контактные номера: (0512) 64-95-99, 53-18-53. Звонить можно и по спецлинии «102».
Напомним, в Центральном районном суде Николаева объявлен приговор для 34-летнему местному жителю за ограбление знакомой.