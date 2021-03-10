Ночью 9 марта неизвестный гражданин, предварительно закрыв лицо маской, зашел в АЗС по улице Кузнецкой. Достав пистолет и направив оружие на оператора, он заставил его отдать кассу и покинул место преступления.

Об сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

Открыто уголовное производство, предусмотренное статьей 187 «Разбой» Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полиция устанавливает подробности нападения и принимает все меры для розыска злоумышленника. Правоохранители просят обращаться в отделение полиции № 2 по улице 12-ой Продольной, 42А всем, кто владеет информацией о налете. Контактные номера: (0512) 64-95-99, 53-18-53. Звонить можно и по спецлинии «102».

Напомним, в Центральном районном суде Николаева объявлен приговор для 34-летнему местному жителю за ограбление знакомой.