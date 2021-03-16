В Николаевской области за 15 марта первую из двух прививок против коронавируса сделали 240 людям. Всего с начала кампании по вакцинации первую дозу препарата получили 2099 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

При этом в Украине за сутки вакцинировали 8 тысячи 928 людей, всего — 62 083 человека.

Больше всего прививок за 15 марта провели в Полтавской области — 690. По сравнению больше и в Донецкой (600), Киевской (600), и Тернопольской (590) областях. Меньше всего — в Житомирской (130).

За весь период прививочной кампании больше всего прививок сделали в Донецкой области — 5 644. Также высокий показатель в Киевской (4 629), Днепропетровской (4 369) и Тернопольской (3 978) областях. А меньше всего — в Черниговской (1 226) и Житомирской (1 271) областях.

С 24 февраля у нас началась вакцинация против коронавируса. Первыми вакцинируют медиков, работающих с больными COVID-19, и военных. Прививки также сделали министр здравоохранения Максим Степанов, главный санитарный врач Виктор Ляшко и президент Владимир Зеленский.

Сейчас вакцинируют в Украине препаратом CoviShield. Он разработан Oxford/AstraZeneca и производится на мощностях в Индии. Фактически, CoviShield — это та самая «оксфордская» вакцина, которую для локального индийского рынка выпускает Serum Institute India. В Украине препарат зарегистрирован для экстренного использования.

Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 9642 человек, зафиксировано 264 летальных случая, 6202 пациента выздоровели.